Coronavirus: caso sospetto in Comune, sanificazione in atto

NOVI LIGURE - Caso sospetto di contagio da virus ‘Covid 19’ tra i dipendenti del Comune di Novi Ligure in servizio presso la sede municipale di palazzo Dellepiane.

L’amministrazione comunale ha informato che, in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari, a scopo precauzionale, ha disposto l’avvio della sanificazione di tutti i locali. Per questo motivo, oggi (venerdì), gli uffici di palazzo Dellepiane sono chiusi al pubblico. Verranno riaperti a intervento di sanificazione concluso.

Sono garantiti i servizi essenziali di stato civile e dei servizi cimiteriali i cui uffici si trovano a piano terra del palazzo comunale Dellepiane, nell’omonima piazza, in pieno centro storico.

“Il provvedimento – informa una nota diffusa dall’amministrazione - è stato adottato per salvaguardare la salute di tutti i cittadini che nei prossimi giorni avranno necessità di frequentare gli uffici comunali, oltre che, naturalmente, la sicurezza sul posto di lavoro dei dipendenti”.

Tra le soluzioni adottate dirette a contrastare la diffusione del virus, e a rassicurare la cittadinanza, c’è anche l’incarico a Gestione Ambiente di effettuare interventi di sanificazione sulle strade cittadine.