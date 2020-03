Deejay dalla collina fa ballare il paese

FUBINE - Memore dei trascorsi al Top2, celebre discoteca di Castello d'Annone, Giancarlo Fracasso è tornato alla consolle (anzi, al computer) per rallegrare il suo paese, Fubine.

Dalla collina della borgata di San Cristoforo, che s'affaccia verso il cuore del paese, ha sparato musica grazie a potenti amplificatori: un bel modo per esorcizzare il coronavirus e per rallegrare chi è costretto in casa. In pochi minuti, molti fubinesi hanno sono usciti sui balconi e nei cortili e qualcuno s'è messo a ballare.

Non solo: c'è stato anche chi ha mandato messaggi a Fracasso con le dediche e le richieste. Da "Azzurro" a brani da discoteca, una vasta compilation in un sabato decisamente alternativo.