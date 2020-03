Il panettiere- coach porta la spesa a casa

CASTELNUOVO SCRIVIA - Nella vita fa l'allenatore di pallacanestro al Basket Club Castelnuovo (la sua Under 13 ha vinto la Coppa Piemonte poche settimane fa) e il panettiere: Massimiliano Pani ha un negozio in paese e ha deciso di aiutare le famiglie e le persone anziane che non possono uscire di casa. "Ci rivolgiamo a tutti - scrive nel post sul suo profilo facebook - anche a chi non è nostro cliente: chiunque abbia bisogno si rivolga a noi e porteremo la spesa a casa".

Pani spiega anche che non serve pagare: nel sacchetto della spesa ci sarà lo scontrino, "quando tuttto sarà finito sistemeremo i conti. Adesso state chiusi in casa e non preoccupatevi. Questo è l'unico modo in cui posso aiutare il mio paese: non sono né medico, né infermiere, né volontario della protezione civile. So fare il pane e mi metto a disposizione".

Un appello anche a negozianti del paese che possono garantire altri generi alimentari. "Chi vuole unirsi mi contatti, ma i soldi li prenderemo dopo".