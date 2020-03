Grigi, la ripresa sarà sabato 21

ALESSANDRIA - I messaggi li hanno lanciati tutti: alcuni giocatori e il presidente Di Masi con i video, il ds Fabio Artico, il direttore commerciale Luca Borio e altri calciatori (Gazzi, Crisanto) con foto: #restiamoacasa, #andràtuttobene e enormi arcobaleni. La squadra e lo staff avrebbero dovuto ritrovarsi lunedì pomeriggio, ma la data della ripresa della preparazione è spostata al 21 marzo, alle 15, alla Michelin, al termine del periodo di pausa definito nell'accordo tra Lega Pro e Assocalciatori. Una decisione assunta, molto responsabilmente, "alla luce della situazione che si è creata", a livello nazionale e sul territorio provinciale.

Il campionato, però, continua sui social. Con la nuova campagna della Lega Pro: #Cdacasa #Cvediamopresto, partite a distanza tra gli atleti delle 60 squadre, direttamente dalle loro abitazioni.

Come funziona? Un giocatore indossa la maglia del proprio club, palleggia tra salotto e cucina e lancia la sfida ad un calciatore della formazione che avrebbe dovuto affrontare in queste ore. Ad esempio, nel caso dei Grigi, l'Albinoleffe. "Un messaggio di coraggio e di vicinanza, che i giocatori della C e i team lanciano ai tifosi attraverso pagine e profili ufficiali Lega Pro su facebook, twitter e instagram". In attesa di tornare in campo c'è, dunque, un campionato alternativo, che non assegna punti, ma tiene viva l'attenzione e la voglia di affrontarsi e prevalere.

Dal presidente Francesco Ghirelli un grazie a tutti i club impegnati nella gara della solidarietà: sempre più adesioni, e l'Alessandria è in campo già da alcuni giorni, per la raccolta fondi per gli ospedali. "Grazie a società e giocatori per quanto stanno facendo in termini di aiuti concreti nell'emergenza. La dimostrazione, ancora una volta, che la C è una grande squadra e una famiglia".