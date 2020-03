Yo Yo Mundi suonano a 'Stay on the air'

ACQUI - Non potevano mancare gli Yo Yo Mundi alla colonna sonora on line in questi giorni di emergenza. Oggi alle 18.30, sulla pagina facebook del Linea Gotica Ferrandina, il gruppo acquese proporrà alcuni brani del suo repertorio. "In realtà sarò solo io - racconta Paolo Archetti Maestri - a interpretare le nostre canzoni, anche se idealmente saremo tutti in gruppo, come facciamo da 31 anni, ma rispettiamo le regole e ognuno è a casa propria".

Una bella opportunità di portare musica nelle case e condividere queste giornate difficili per tutti. "Grazie a KeepOnLive, l'unica associazione dei festival e live club italiani, che ha lanciato 'Stay on air',l'idea di live in streaming.Un modo per stare a casa annullando le distanze - spiega Archetti Maestri - attraverso la musica dal vivo".