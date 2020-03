Dal sindaco mascherine ai Carabinieri

CASALE - Il sindaco, Federico Riboldi consegna le mascherine ai Carabinieri, una riserva importante a sopporto delle dotazioni già in atto all'Arma.

Intanto, in città, arrivano anche due squadre del 1° Reggimento Piemonte dei Carabinieri di Moncalieri.

L'attività dei militari casalesi, diretti dal capitano Christian Tapparo, è capillare su tutto il territorio con verifiche nelle aree considerate sensibili: nei pressi dei centri commerciali, farmacie e ospedale.

Nonostante questa task force, e il decreto Ministeriale che invita a rimanere in casa, i ladri non demordono. I militari hanno denunciato tre ragazze sia per furto che per l'articolo 650 del codice penale. La loro attenzione era rivolta soprattutto ai cosmetici: ne hanno prelevati dagli scaffali per 400 euro.