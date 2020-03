I giorni del coronavirus

Lele Gastini, apprezzato artista alessandrino, tiene un diario a disegni dei giorni del coronavirus. Uno sguardo per immagini su questa grande tragedia che abbraccia sia l'ambito locale che nazionale. Intorno al disegno scrive le notizie principale della giornata sul tema. Un impegno che unisce arte e giornalismo con rara efficacia, che 'Il Piccolo' pubblica molto volentieri da oggi ogni giorno, fino a quando il periodo del coronavirus sarà finalmente giunto al terrmine. Insieme alle nuove vignette, sul sito anche quelle già realizzate nei giorni scorsi, in modo da potere offrire ai lettori un quadro completo di questo lavoro in progress.

Nel primo disegno, datato 9 marzo, domina su tutto la parola chiave della lotta contro l'epidemia: state a casa!

Le notizie del giorno sono la rivolta carceraria, la sorveglianza della stazione ferroviaria, la zona rossa estesa a tutta Italia e la situazione di Milano.

