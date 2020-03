Studenti in campo per gli ospedali

Studenti ed ex studenti dell'Università del Piemonte Orientale in campo per sostenere gli ospedali del territorio. Le associazioni 6023 Ets, Jeupo Ets ed Esn (Erasmus Student Network) hanno fatto partire la raccolta fondi 'Insieme con Upo vs Covid-19' sulla piattaforma Gofundme http://bit.ly/DONAconUPO

Le donazioni verranno destinate sui tre territori di Novara, Vercelli e Alessandria in cui opera l'ateneo. La Fondazione Franca Capurro per Novara Onlus fornirà agli ospedali locali ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, attrezzatura per monitoraggio emodinamico e monitor.

Il rettore Gian Carlo Avanzi, anche primario del Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, appoggia l'iniziativa. La professoressa Carmen Aina, sua delegata per la Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile, ne è garante. L'Ufficio comunicazione dell'Università favorisce la diffusione della campagna.

«Questa raccolta fondi – dice la professoressa Aina - è caratterizzata da un forte senso di appartenenza ai territori dell’Università del Piemonte Orientale e dal desiderio di sostenere, anche stando a casa, coloro che sono in prima linea per fronteggiare il dramma che sta vivendo il nostro Paese. I promotori, in tutto ciò, hanno dato prova di grande senso civico».

«Anche noi - aggiunge Andrea Annalisa Baiardi, presidente di Jeupo - vogliamo essere al fianco del personale medico. Le associazioni degli studenti si sono unite con l’ateneo per sostenere gli ospedali del territorio in questa grande emergenza. Insieme possiamo lasciare il segno!».

Per maggiori informazioni e contatti:

6023 Ets - 6023aps@gmail.com

Jeupo Ets - info@jeupo.com

Esn Piemonte Orientale - presidente@esnpo.com