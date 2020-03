Nel Casalese i morti salgono a 10

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi aggiorna il conteggio dei morti per coronavirus sul territorio Casalese: ora sono 10. I contagi sono invece oltre 70. "Vi prego, stiamo a casa. Stiamo saturando l'ospedale. Non si può andare in giro, altrimenti non fermeremo l'epidemia, non posso più vedere la gente in giro, è dura per tutti ma dovete darci una mano".