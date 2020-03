Valenza: circa 50 i positivi. Da martedì distribuzione mascherine?

VALENZA - Consueto aggiornamento del sindaco di Valenza Gianluca Barbero ieri in serata. Il primo cittadino parla di una cinquantina di positività a Valenza, sebbene «come ormai abbiamo imparato,i casi asintomatici sono molti di più».

Il sindaco ribadisce il mantra (comune per tutt'Italia): state a casa. «Vedo ancora troppi comportamenti leggeri e pericolosi per sé e per gli altri. Continueremo a "urlare" nelle vostre orecchie il nostro state a casa e sanzioneremo ancora in maniera più rigorosa noi e tutte le forze dell'ordine tutti coloro che non rispettano le norme. Come avrete letto le nuove regole ci impongono ancora più restrizioni ma dovremmo avere noi la capacità di comprendere che siamo in guerra. In prima linea ci sono i medici, gli infermieri, gli operatori dell'emergenza, i farmacisti, quelli delle associazioni che si prendono cura della nostra salute, li seguono le forze dell'ordine e tutti coloro che con il loro lavoro ci danno i servizi indispensabili in questi giorni. La loro salute è anche la nostra e dobbiamo proteggerli con i nostri comportamenti responsabili».

Barbero parla anche del tema mascherine: «Con gli amici di My Family si lavora per arrivare alla distribuzione delle mascherine che hanno iniziato a produrre prima possibile. Probabilmente partiremo martedì mattina, non cercatele in farmacie e presso associazioni varie perchè non ci sono e non ci saranno. Le distribuirà insieme ai volontari il Comune. Avviseremo tutti e le consegneremo a tutti a casa perchè questa è la priorità stare a casa».