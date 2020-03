Castelnuovo Scrivia piange il dottor Granata

CASTELNUOVO SCRIVIA - Il paese piange Renzo Granata, medico di famiglia. Aveva 68 anni, ne avrebbe compiuti 69 a settembre. "Un esempio di dedizione al lavoro inteso come una missione al servizio di chi soffre - il ricordo, commosso, di Silvio Roldi, grande amico e collega - Per le nuove generazioni è sempre stato un esempio di dedizione".

Fin dalla fondazione e per oltre trent'anni medico sociale del Basket Club Castelnuovo. "C'è un articolo del 1985 che ricorda la sua presenza, già allora, nello staff del club - ricorda Roberto Fossati - Una persona splendida, disponibile in ogni momento. Abbiamo ancora tutti negli occhi la sua gioia il giorno della promozione in A2, sul parquet a festeggiare con le ragazze, lo staff e la dirigenza. Nelle gare casalinghe della prima squadra era sempre in panchina. Ci mancherà anche il suo sorriso".

Il dottor Granata era ricoverato da alcuni giorni. Lascia la moglie Gabriella e la figlia Livia. Moltissimi i messaggi dei suoi pazienti.

I medici di famiglia combattono in prima linea, a mani nude, di fronte all'emergenza covid-19: chiedono di poter disporre di kit di protezione per continuare a svolgere il loro lavoro.