Castellazzo, tredici contagiati e ospedalizzati

CASTELLAZZO BORMIDA - Cresce il numero dei castellazzesi positivi al covid-19 e ricoverati negli ospedali del territorio: sono ora 13, con aumento di 4 rispetto all'ultima comunicazione dalla Protezione Civile all'Unità comunale di crisi.

Le persone in isolamento domiciliare, con tutti icomponenti dei nuclei familiari, sono ora 22.

I volontari del gruppo di Protezione Civile garantiscono, ogni giorno, il servizio di consegna di farmaci e generi di prima necessità e le richieste sono sempre più numerose.

Da registrare anche alcune denunce per il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusizoone del virus, "nei primi giorni anche a genitori per il mancato controllo dei figli - spiega il vicesindaco Giuseppe Romano - ma sono in diminuzione".