Consegna a domicilio: l'elenco aggiornato

ALESSANDRIA - L’Assessorato Comunale al Commercio rende noto l’elenco degli operatori commerciali alessandrini di generi alimentari, di servizi di ristorazione, delle farmacie e parafarmacie che, mediante il coordinamento con le proprie associazioni di categoria (Ascom Confcommercio e Confesercenti) hanno attivato i servizi di consegna a domicilio dei propri prodotti per coloro che non riescono o non possono uscire di casa.

«È importante – dichiara l’assessore al Commercio Mattia Roggero – mettere in campo tutte le energie affinché l’emergenza sia fronteggiata al meglio. Questo è possibile con un grande “gioco di squadra” che, nel caso di questo elenco, significa fare riferimento sia ai cittadini che non riescono ad uscire di casa per acquistare ciò che occorre, sia agli stessi operatori commerciali che hanno dato la propria disponibilità per le consegne a domicilio, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Più in generale, vorrei esprimere un particolare ringraziamento proprio per la fattiva collaborazione che il nostro Ente ha trovato, anche in questa particolare situazione, nelle associazioni di categoria locali e, tramite queste, nei singoli operatori coinvolti. L’elenco è in aggiornamento continuo».

Ecco dunque l’elenco, in costante aggiornamento, degli esercizi commerciali e punti vendita che effettuano le consegne a domicilio, ripartito per i generi merceologici trattati dai singoli operatori.

Panetterie

Panetteria Sandroni: 334 1687059 (anche WhatsApp), prenotazioni dalle ore 8:00 alle ore 13:00, consegna all'interno della città

Pan di Zucchero (via Ferrara, Alessandria): 0131 481716, orario continuato - no domenica

Alimentari

Bar Latteria Missaghi Roberto: bar, latteria, generi alimentari, 348 4638410, dalle ore 9 alle ore 22

Fede Rica di Cresta Federica: alimentari, panetteria, gastronomia, 0131 381577, da concordare telefonicamente, consegna nel quartiere “Cristo”, spesa minima 15 euro

Al Mercatino (via San Lorenzo, Alessandria): 0131 260052

Caffè Paulista (via San Lorenzo, Alessandria): 0131 4414191 oppure 392 9815447

Di Pasquale Gaetano: prodotti alimentari (pane, latte fresco, formaggi e salumi di ogni genere, gastronomia, pesce conservato quale merluzzo e acciughe salate), 335 6058424, consegna ad Alessandria, Valmadonna, Valle San Bartolomeo, Pecetto di Valenza, Valenza il lunedì, martedì e giovedì

Pasticcerie

Pasticceria Zoccola 1820 srl: pasticceria fresca dolce e salata, 0131 254767, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30, consegna gratuita in città, fuori città valutazione in base alla distanza. Minimo di spesa 15 euro

Pasticceria Mamu': torte e biscotti, pane con farina biologica e lievito madre, 338 6511384 oppure 366 4753477, venerdì pomeriggio, consegne in città e paesini limitrofi

Casa Signorelli - Signorelli Food srl: 0131 1965155 e 0131 246937, dalle ore 8 alle ore 15, consegna omaggio, raggio di consegna 10 km

Pasticceria La Dolce Vito (Spinetta Marengo): 0131 216031 e 339 1004708, dalle 8 alle 19

Miscotto, Laboratorio di pasticceria: 392 3715116, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 - consegna gratuita in centro e località limitrofe (in un raggio di 10/15 km), spesa minima 30 euro

Pasquarelli Fabrizio: consegna gratuita in città con un minimo di 10 euro di spesa, consegna fuori città con valutazione costi in base alla distanza

Frutta e verdura

L'Amico Fruttaio (piazza Marconi, Alessandria): frutta e verdura, 0131 254109

Frutta e verdura da Nino e Mariangela (via San Lorenzo, Alessandria): 0131 858816

La Vitamina (via San Lorenzo, Alessandria): frutta e verdura, 0131 481722

Macellerie

Macelleria Piccolo Alessandro (via Dante, Alessandria): 392 0261937

Macelleria Alessia (via Savona, Alessandria): 0131 266082

Macelleria Equina Dal Masle' (via San Lorenzo, Alessandria): 0131 325237 oppure 393 1924252

Tè, cioccolate, alcolici

Peter's Tea House - Casa del te': cioccolateria, 0131 264635, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, - minimo di spesa 15 euro, consegna nel raggio di 10 km

Hop Mangiare di Birra birre artigianali o in lattina (via Arnaldo da Brescia, Alessandria): 347 0151401 mail remobenzi@gmail.com

Enoteca Boido: consegna a domicilio in città senza spese aggiuntive per un minimo di ordine pari a 10 Euro

Bacco Piacere di...Vino di Le Grazie G.: vendita vino in bottiglia, bag in box, sfuso e birre artigianali -366 2122944 anche via WhatsApp - dalle ore 8 alle ore 20 - minimo di spesa euro 10.00 - consegna gratuita entro 10 km - spesa consegna euro 1.50 al km per consegne superiori a 10 km

Caffè, detersivi

Quagli (via San Lorenzo, Alessandria): marmellate, capsule caffè Esse, detersivi, 0131 253663

Tuttocapsule Marengo di Franco Giuliani: consegna in Alessandria e provincia

Pasta fresca

La Moderna, (via San Lorenzo, Alessandria): 0131 265454 oppure 338 5051987

Pastificio Roselda (via San Lorenzo 72, Alessandria): prenotazione e consegna solo in mattinata, 0131263548

Salumerie

Salumeria Cusimano Salvatore, (via Ferrara, Alessandria): 0131 251105

Ristoranti – pizzerie

Ristorante Pizzeria Capri: 0131 231990, ore 12-14 e ore 19-22, utilizzano driver eat in time costo del servizio 15% del totale

Pizza Studios, Pizzeria: 0131 225898, ore 12-15 e ore 18-23, dal lunedì al venerdì, 12-23 sabato e domenica, consegna tramite Deliveroo alle condizioni previste dalla piattaforma

Melchionni Cafè, ristorante: 0131 287509, dalle ore 12 alle 14.30 e dalle ore 18.30 alle ore 21, solo città di Alessandria, minimo di spesa 15 euro

Ristorante Napoleon (via Urbano Rattazzi, Alessandria): 3393155912 oppure 3394713168 oppure 0131 52016, solo venerdì e sabato a cena

Elio's Burger and Grill, Steakhouse: 0131 344267, ordini e informazioni dalle ore 18, raggio 3 km da corso C. Marx 54, spesa minima 20 euro

I Due Buoi: consegna nel Comune di Alessandria, minimo di spesa 30 euro

Locatelli Bistrot: minimo di 15 euro di spesa per la consegna al di fuori del centro urbano; raggio di consegna 8 Km dalla città di Alessandria

Roger’s Pizza

Tavole calde

Bar Foxy, Tavola calda e servizio panineria: 3427507400 via Whatsapp e 0131 974487, dalle ore 12.15 alle 15.30, consegna per il centro città

Bio Cafe', Bar e tavola calda: 0131 262932, 334 6534514, dalle ore 12.15 alle 12.45 e dalle ore 13.45 alle 14.30, consegna per il centro città con prenotazione entro le 11.30. Prenotazione anche via mail: biocafe@libero.it

Coffee Break: 0131 249020, dalle ore 6 alle 14. Fino alla fine delle restrizioni nessun minimo di spesa e nessuna spesa di consegna; consegna in Alessandria e zone limitrofe (es. zone industriali)

Farmacie e parafarmacie

Dottorbianchi di Fabio Bianchi - Farmacia di San Giuliano Vecchio

Dottorbianchi di Fabio Bianchi - Parafarmacia di Spinetta Marengo

Farmacia Dott. Dattrino Pierangelo - Litta Parodi