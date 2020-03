Il Derthona Basket piange Vittorino Rossi

TORTONA - Un altro lutto nella pallacanestro provinciale. Si è spento Vittorino Rossi che, come ricorda il Derthona Basket in una nota sul suo sito, "era entrato a fare parte, giovanissimo, della prima squadra nel 1968, in Prima Divisione, anche se era ancora categoria allievi".

Rossi, classe 1953, ha indossato la canotta dei leoni per dieci campionati, contribuendo alla conquista della serie D. "Tra le sue qualità tecniche - così ancora il sodalizio tortonese - si ricordano l’abilità nel tiro dalla distanza e le entrate in sottomano, che lo hanno contraddistinto sui parquet , nelle stagioni a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta".

Il Derthona ha voluto ricordare, con le parole di Andrea Ablatico, presidente di Basketball Lab, e di Massimo Mattacheo, resposabile della comunicazione, Marco Canepari, presidente di Valenza Basket - "un grande sognatore della pallacanestro, che lo ha visto protagonista negli ultimi 40 anni" - e il dottor Renzo Granata, medico del Basket Club Castelnuovo.