"Segnali positivi. Ma questa è una guerra. E vogliamo vincerla"

ALESSANDRIA - Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, annuncia in un video che "ci sono timidi segnali positivi in questa battaglia al coronavirus. Ma, proprio per questo, dobbiamo continuare a stare a casa. E, per i controlli, inizieremo ad usare anche i droni. Nel frattempo, abbiamo attivato tutta una serie di servizi per venire incontro a chi non esce"