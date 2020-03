Emergenza Covid-19: forza posto di blocco, denunciata 39enne

ALESSANDRIA - Emergenza Covid-19: ha forzato un posto di blocco della Finanza, fermata dopo un breve inseguimento ha pensato bene di fornire generalità e fornito una patente scaduta da oltre dieci anni. Nei guai un'ovadese di 39 anni.

L'operazione è stata condotta da una pattuglia di finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Alessandria. Intimato l'alt ad un’autovettura, la donna alla guida ha finto di accostare per poi ripartire dandosi a precipitosa fuga.

La stessa dopo un inseguimento per le vie cittadine, è stata raggiunta e bloccata. E' una ovadese di 39 anni, che dopo essere stata raggiunta ha anche dichiarato un’identità diversa da quella effettiva, oltre ad essere stata sanzionata per le numerose infrazioni al Codice della strada commesse, tra le quali essere in possesso di una patente di guida scaduta da oltre 10 anni. Per lei è scattata una denunciata alla Procura della Repubblica di Alessandria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Quest’ultima violazione è stata commessa proprio perché la donna non ha osservato le norme volte al contenimento della pandemia in corso non avendo fornito valide giustificazioni circa la sua presenza in città.