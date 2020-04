Buoni spesa, le domande da lunedì 6 a mercoledì 8

ALESSANDRIA - Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 aprile sarà possibile presentare le domande al Cissaca per l’ottenimento dei buoni spesa predisposti grazie allo stanziamento governativo di 496mila euro al Comune di Alessandria.

"Non è stato semplice individuare la platea di beneficiari - le parole del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - e ciò che potremo fare non è molto, ma se si pensa che ci hanno erogato 496mila euro e noi come Comune per il sociale stanziamo 3,9 milioni di euro l'anno, si capiscono in fretta le difficoltà".

Potrà dunque presentare l’autocertificazione al Consorzio dei servizi sociali chi non possiede sui conti una somma superiore a 6mila euro a persona (tetto alzato a 10mila euro in caso di famiglia, non ha beni immobili oltre la prima casa e non aver percepito nei primi tre mesi dell’anno un reddito familiare lordo complessivo superiore ai parametri forniti da una tabella Istat (info anche allo 0131 229711).

Come? Il modello di autocertificazione per la richiesta sarà presente, al più presto, sul sito del Comune di Alessandria (www.comune.alessandria.it) e sul sito del Cissaca (www.cissaca.it); l’autocertificazione dovrà essere inviata via mail a buonispesa@cissaca.it.

I buoni saranno erogati a partire da giovedì 9 e saranno spendibili anche nei piccoli negozi di generi alimentari che aderiranno: "E invito i commercianti a dare manifestazione del proprio interesse", aggiunge il primo cittadino. Che potranno farlo inviando domanda all’Ufficio Protocollo alla Pec comunedialessandria@legalmail.it e, contestualmente, via mail a covid19@comune.alessandria.it.

L’entità dei voucher sarà di 50 euro a settimana per un singolo, di 75 euro per una famiglia di due membri, di 100 euro per nuclei di tre persone e di 150 euro per nuclei di 5".