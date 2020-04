Ascom parte il censimento delle attività che offrono servizi e consegne

ALESSANDRIA - Un “censimento” delle attività che in questo periodo di emergenza sono aperte, sia “fisicamente” (con il negozio aperto al pubblico) che tramite altri servizi (consegna a domicilio) e tipologie di vendita (vendita via internet, al telefono, a distanza): è già attivo e lo avviato Confcommercio della provincia di Alessandria tramite un form da compilare on line raggiungibile all’indirizzo https://forms.gle/R2MYNp6FpDt1v3s56.

L’obiettivo è di poter avere dati aggiornati sui servizi offerti per poterli comunicare ai cittadini sia tramite AlxTe (www.alxte.com), il portale sviluppato dalla Confcommercio di Alessandria che raccoglie le attività commerciali che effettuano consegne a domicilio sia tramite tutti gli altri canali, come ad esempio gli elenchi richiesti dai Comuni e i media.

Il censimento permette di raccogliere anche le informazioni sulla disponibilità dei negozi, del settore alimentare, che si rendono disponibili ad accettare i buoni spesa che saranno messi a disposizione dai Comuni per le famiglie meno abbienti.

“Con questo censimento - dichiarano il presidente e il direttore di Confcommercio Alessandria, Vittorio Ferrari e Alice Pedrazzi - intendiamo raccogliere, in maniera agile e con tempestività, informazioni a servizio della comunità, per far sapere a chi ha necessità di approvvigionarsi di beni e servizi quali negozi sono aperti, quali effettuano consegne a domicilio, quali hanno attivato servizi particolari in questo periodo di emergenza da Covid-19. Ci mettiamo a disposizione delle amministrazioni comunali sia per diffondere le comunicazioni relative alla gestione dei buoni spesa alimentari previsti dal Governo - operazione per la quale moltissimi commercianti della città e della provincia hanno mostrato disponibilità nell’accettarli effettuando anche % di sconti significative - e siamo naturalmente a disposizione delle aziende per fornire assistenza e supporto anche per questo aspetto, come su tutti gli altri temi portati avanti dallo sportello Sos Coronavirus”.



Partecipare al censimento è semplice e richiede solo qualche minuto: è sufficiente compilare il form al link https://bit.ly/3aEgnLL in questo modo le aziende potranno dare massima visibilità alle attività ed ai servizi che offrono in questo periodo e nello stesso tempo i cittadini potranno usufruire di un utile strumento di consultazione (www.alxte.com), un unico punto in cui ricercare tutte le attività della provincia aperte in questo momento e che effettuano servizi di consegna a domicilio o altre iniziative particolari connesse all’emergenza Covid-19.