Fuga di gas in via Vittime delle Foibe a Casale

CASALE - È in corso in questi minuti in via Vittime delle Foibe a Casale, nei pressi dell'ospedale Santo Spirito e del supermercato Eurospin, un intervento dei Vigili del Fuoco di Casale. I pompieri sono impegnati a gestire una fuga di gas dalla cabina di un complesso produttivo.

Non si segnala alcuna conseguenza per le persone.