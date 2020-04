Consiglio comunale giovedì in video conferenza

ALESSANDRIA - Si terrà giovedì 9 aprile, alle 14.30, il primo consiglio comunale di Alessandria convocato in videoconferenza con l’ausilio della piattaforma GoToMeeting, per la quale è stato ottenuto da Anci Piemonte un accesso gratuito.

Il presidente Emanuele Locci ha emanato nei giorni scorsi un apposito decreto per garantire la piena operatività degli organi, nonostante l’emergenza coronavirus: “In questa fase di emergenza i lavori devono necessariamente proseguire perché molti provvedimenti da adottare necessitano della approvazione da parte dell'assemblea - spiega - Era fondamentale, quindi, che l’attività delle Commissioni e del Consiglio venisse ripresa a pieno ritmo quanto prima, avvalendosi delle idonee strutture tecnologiche e professionali. Mi sono personalmente attivato con Anci per ottenere gratuitamente l’utilizzo di questa piattaforma che, dopo i test delle settimane scorse, avviamo alla sua piena operatività. Per la prima volta nella storia della nostra città, quindi, il Consiglio verrà svolto in videoconferenza. Per garantire la necessaria pubblicità della seduta, la registrazione sarà successivamente pubblicata sul canale YouTube del Comune di Alessandria”

Sulla medesima piattaforma si svolgeranno, oltre alle Conferenze dei Presidenti, anche i lavori della commissione Controllo di Gestione e delle Commissioni Consiliari permanenti.