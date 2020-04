Pasqua con chi opera in prima linea: alle 17 la diretta live

Una Pasqua con chi, da settimane, è impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid 19. Alle 17, in diretta streaming su www.ilpiccolo.net (e su tutte le pagine social e gli altri siti del Gruppo Soged) l'intervista, condotta dal direttore Alberto Marello, a Mario Salio, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Apparato Respiratorio dell'ospedale Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, e a Filippo Poncina, anestesista e rianimatore dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.