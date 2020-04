Cuttica: "Oggi 5 positivi, nessun guarito o decesso"

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento social del sindaco Cuttica di Revigliasco sull’emergenza coronavirus in città: "Rispetto a ieri - le sue parole - oggi si registrano 5 positivi in più e nessun decesso o guarigione. Si conferma un allentamento della pressione sul Pronto soccorso dell’ospedale, anche se i reparti rimangono operativi ai massimi livelli. Riguardo alle Rsa, infine, stiamo seguendo l’evolversi della situazione in stretto contatto con chi di dovere e l’Asl, cui toccano verifiche e tamponi, ci ha comunicato che proprio nel pomeriggio sono stati eseguiti a tappeto alla casa di riposo di Lobbi".