Castelletto piange lo storico sindaco Fornaro

CASTELLETTO D'ORBA - E' un paese sotto choc Castelletto d'Orba che perde lo storico sindaco del paese Andreino Fornaro. Aveva 84 anni. Fornaro ha perso la sua battaglia contro il coronavirus due settimane dopo il decesso della moglie Paola Guido. Era stato primo cittadino del paese tra il 1970 e il 1980, eletto come indipendente alla guida di una maggioranza di sinistra. "Un amministratore - lo ricorda l'attuale onorevole Federico Fornaro, a sua volta primo cittadino negli anni passati - con grande equilibrio e passione. Ricordo i suoi consigli sempre appropriati e il suo sincero orgoglio quando sono stato eletto in Parlamento. Ci mancherà tanto". Il suo impegno professionale si era sviluppato all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Tra le passioni la musica, in particolare il pianoforte che sapeva suonare bene, e l'arte in genere. Lascia le figlie Chiara e Michela.