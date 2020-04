Addio a Renzo "Ago" Aguiari, storico autista Stat

CASALE - È mancato ieri nella sua abitazione di Casale Renzo Aguiari, classe 1942, storico autista della Stat. Aguiari, che lascia la moglie e una figlia, era molto noto anche a Valenza per gli innumerevoli viaggi del Cai dei quali era stato storico autista. Soprannominato "Ago" per la sua somiglianza con il celebre pilota Giacomo Agostini, era in pensione da qualche anno ma era rimasto molto legato al mondo Stat per il quale spesso agiva da maestro e istruttore dei giovani autisti. L'anno scorso, durante le celebrazioni per il centenario dell'azienda era stato premiato per i suoi oltre 40 anni di servizio.

«Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Renzo, fedele amico e collaboratore, compagno di tanti viaggi. Con lui si spegne un pezzo di storia della nostra azienda. Si unisce a grandi uomini e donne che lo hanno preceduto» è il commento dell'Amministratore Delegato Paolo Pia.