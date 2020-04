Finisce anche il campionato Berretti

ALESSANDRIA - Ieri la Figc aveva dichiarato conclusi tutti i campionati e tornei giovanili organizzati dal settore giovanile e scolastico, quindi anche quelli, nazionale, a cui erano iscritte le formazioni Under 17, Under 16 e Under 15 dell'Alessandria.

Oggi la Lega Pro ha chiuso definitivamente anche il campionato Berretti e le successive fasi finali. Anche per la squadra allenata da Fabio Rebuffi, dunque, il sipario cala in anticipo, anche se il contatto all'interno del gruppo è sempre proseguito, con appuntamenti settimanali e programmi mirati per mantenere,comunque, la condizione.