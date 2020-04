'Leggende', in semifinale anche il presidente

ALESSANDRIA - Meno di tre ore al via della prima semifinale di 'Leggende', il contest della Lega Nazionale Pallacanestro che ha visto ai nastri di partenza 352 giocatori. Dalla mezzanotte di oggi, per ogni squadra, scatta la final four e i duelli, a differenza degli altri turni, dureranno 48 ore (e non più 24)

Per Bertram Derthona in lizza anche il presidente, Roberto Tava: subito in campo, contro Luca Garri, mentre dalla mezzanotte di mercoledì toccherà a Petar Naumoski e Paolo De Ros.

Per Novipiù Junior Casale il primo confronto è tra Niccolò Martinoni e Claudio Valentini, poi Simone Pierich vs Brett Blizzard.

Per la finale votazioni aperte dalle 12 di sabato 25 fino alla stessa ora di lunedì 27.

La formula funziona: i dati forniti dal Derthona per i quarti indicano un 45 per cento in più di traffico rispetto agli ottavi (quasi 6000 visualizzazioni), e un +72 per cento di utenti.