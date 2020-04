Al via il progetto “Pasta fresca sospesa”

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi il Comune bollente ha inaugurato “Spesa sospesa”, una raccolta di generi alimentari e prodotti per l'igiene che i cittadini possono acquistare nei supermercati e mettere a disposizione degli acquesi in difficoltà economica. Penserà la Protezione civile alla distribuzione.

«Alcuni pastifici acquesi hanno deciso di aderire all’iniziativa in una forma leggermente diversa – hanno informato da Palazzo Levi - I clienti, infatti, possono acquistare e donare pasta fresca, che sarà recapitata alla Mensa della Fraternità, per essere inserita nel menu degli oltre 200 pasti distribuiti in città alle famiglie più bisognose».

Hanno aderito al progetto il 'Pastificio Acquese' di Mattia Porta e 'Il Pastificio' di Emiliana Pesce. «L’iniziativa ha preso il via oggi presso il Pastificio Acquese nel quale sono stati già raccolti ben 16 kg di pasta fresca, consegnati nel pomeriggio alla Mensa della Fraternità. Il prodotto donato sarà utilizzato per preparare due pasti speciali per il 25 aprile e il Primo Maggio» ha concluso il sindaco Lorenzo Lucchini.