Rsa e sanificazione, interviene l’esercito: stamane a Il Melograno

CASAL CERMELLI - Sarà l’esercito, intervenuto questa mattina a Portanova, all’interno della struttura Il Melograno, ad effettuare la sanificazione di alcune case di riposo della provincia. I militari hanno un cronoprogramma di interventi, poco fa il primo intervento.

“La struttura di Portanova è la prima struttura - spiega il sindaco Paolo Mai - Siamo sicuramente soddisfatti dell’azione che è stata messa in atto, anche se arriva in ritardo rispetto all’emergenza del Covid-19 nelle case di riposo. Altro punto fondamentale, che continuiamo a sottolineare, anche alla cabina di regia che ha sede in Prefettura, sono i tamponi. Nelle strutture si attende il secondo test, ma è fondamentale che venga eseguito contemporaneamente al personale e agli ospiti”.