Lacrime dal cielo per le vittime dell'Amianto: "Non c'è prezzo per la vita umana"

CASALE - Una pioggia scrosciante, quasi a simboleggiare le lacrime per migliaia di vittime della fibra killer, ha accompagnato la breve cerimonia pubblica del Comune di Casale in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto.

Il sindaco Federico Riboldi, con la presidente di Afeva Giuliana Busto e dai rappresentanti del mondo sindacale, ha apposto una corona di alloro alla lapide commemorativa posta all'ingresso del parco Eternot, sorto dove un tempo c'era la fabbrica Eternit: «Non c'è prezzo per la vita umana» le parole del primo cittadino. «Ci sembra impossibile doverci trovare in pochi in un giorno in cui questo parco di solito è brulicante. Oggi ricordiamo tutte le vittime ma in particolare le ultime, Giovanni Cappa, Giorgio Rosso e Margherita Demartini».