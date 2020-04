La Nord consegna la seconda spesa

ALESSANDRIA - Il grande cuore del popolo grigio batte molto forte. La conferma nei risultati dell'iniziativa della Gradinata Nord, che già aveva donato 200 euro in prodotti di prima necessità alla Caritas per la distribuzione di pacchi alimentari.

All'invito a sostenere questa iniziativa hanno risposto in tanti, "non solo la curva, tutti i settori e tutta la tifoseria". Così è stato possibile effettuare una seconda spesa, del valore di 500 euro, che sabato sarà consegnata alla Caritas. "Con le donazioni raccolte possiamo già garantire una terza consegna per la prossima settimana".

La Gradinata non vuole certo fermarsi. "Sono moltissime le famiglie in difficoltà e noi vogliamo dare un contributo in questa gravissima emergenza. Chi vuole contribuire può effettuare un versamento sul conto IT60P3608105138290578490586, intestato a Oscar De Grandis o fare una ricarica immediata in tabaccheria sulla carta 5333171105707489.

A livello di Lega, anche la C ha partecipato alla call conference con Figc, le altre leghe e componenti federali. Non si è parlato, però, né di stop ai campionati, né di regole per promozioni e retrocesioni. Argomento: licenze nazionali. "Soprattutto B e Lega Nazionale Dilettanti - spiega Ghirelli - ci hanno chiesto di approfondire il sistema di garanzia che la Lega Pro ha studiato, insieme agli uffici federali, per sostituire le fideiussioni, con un meccanismo che penalizza gli inadempienti e premia i club virtuosi".