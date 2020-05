Take-away, i locali devono comunicare l'avvio del servizio al Comune

ALESSANDRIA - A partire da lunedì 4 maggio bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie potranno attivare il servizio di take away. Occorrerà fare una semplice comunicazione via Pec al Comune di Alessandria (utilizzando il modulo allegato).

Il servizio sarà valido soltanto nel rispetto di queste precise disposizioni: distanza minima in coda di 2 metri; prodotti ordinabili soltanto via remoto (sito web, piattaforme, mail, appuntamento telefonico); ritiro dei prodotti precedentemente ordinati per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, e con presenza nel locale di un solo cliente alla volta, che deve fermarsi il tempo strettamente necessario per la consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza previste dal Dpcm del 26 aprile; divieto di consumo dei prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze; mascherina obbligatoria per clienti e personale in servizio; in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell’esercizio dovrà essere mantenuta la distanza di 2 metri; sarà consentito l’asporto anche in quegli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

L’attività di ristorazione da asporto sarà possibile dalle 6 alle 21.

In caso di inadempienza delle prescrizioni verrà revocata l’autorizzazione. Il Comune invita gli esercenti a pubblicare all’esterno dell’attività una precisa e puntuale informazione delle prescrizioni indispensabili per effettuare il servizio.