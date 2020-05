Il Moccagatta su La7. Nell'omaggio al Grande Torino

ALESSANDRIA - Domani, 4 maggio, saranno 71 anni dalla tragedia di Superga. Fra le celebrazioni il film 'Ora e per sempre', con Gioele Dix, Kasia Smutniak e Giorgio Albertazzi, in onda proprio oggi su La7.

Per il popolo grigio, che ha grande nostalgia per il 'suo' Moccagatta, l'occasione per entrare di nuovo nel tempio, anche in tempi di domeniche senza calcio. Perché il regista Vincenzo Verdecchi aveva scelto lo stadio di Alessandria per girare alcune scene, per la somiglianza con il vecchio Filadelfia.

Nelle scene all'ingresso, lungo il viale, e anche sugli spalti molte comparse scelte fra gli alessandrini. In campo, nelle immagini dedicate all'allenamento, anche Giorgio Abonante, Mauro Guaraldo ed Enzo Biato.