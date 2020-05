Il mercato in piazza ripartirà dal 16 maggio

CASTELLAZZO - I supermercati potranno aprire anche di domenica. In tutta la Fase 1 il Comune aveva deliberato la chiusura nei festivi: dal 10 maggio le 'medie strutture', di qualsiasi genere, presenti sul territorio comunale, potranno osservare orario completo.

Da sabato 16 maggio, invece, è prevista la ripresa, in via sperimentale del mercato in piazza Vittorio Emanuele, per i soli generi alimentari, rispettando le disposizioni dettagliatamente elencate nell'ordinanza a firma del vicesindaco, Giuseppe Romano. In particolare, saranno ammessi solo gli operatori titolari di posteggio in concessione (escluse le occupazioni occasionali), l'area sarà recintata, i banchi disposti in file parallele, secondo le modalità indicate dalla Polizia Municipale per ottenere un maggiore distanziamento. Nell'area potranno accedere un massimo di dieci clienti alla volta (uno solo per nucleo familiare), non più di due davanti ad ogni banco. Tutti, chi vende e chi acquista, dovranno indossare guanti e mascherina.

Il primo a riprendere sarà il banco di vendita di genere alimentari che fa tappa a Castellazzo il giovedì: potrà tornare dal 14, nel suo spazio in piazza Vittorio Emanuele, sempre rispettando tutte le prescizioni adottate per la riduzione del contagio da covid-19.