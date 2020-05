Cadono calcinacci in via Balbo: intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

CASALE - Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri del Nor questa sera, attorno alle 23, a Casale. Da una palazzina di via Balbo, a pochi metri da via Roma, si sono distaccati alcuni calcinacci. Il dissesto, probabilmente causato dalle piogge odierne, ha reso necessaria una prima operazione di messa in sicurezza a cura dei Vigili del Fuoco. In attesa di un intervento più duraturo, l'area è stata cintata.