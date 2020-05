Dramma in via Caselli, donna precipita dal balcone e muore

ALESSANDRIA - Dramma in via Caselli, ad Alessandria. Una donna sarebbe precipitata dal balcone (al settimo piano) della propria abitazione, finendo su un’auto in sosta. L’impatto è risultato fatale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i medici del 118 e la Croce Verde.

Al momento non si conoscono altri particolari, gli accertamenti sono ancora in corso. Seguono aggiornamenti.