Bertram in A1? "Siamo interessati"

TORTONA - Nella prossima A1 a 20 squadre ci sarà anche Bertram Derthona? L'ipotesi dell'allargamento è concreta, il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano (che 'governa' A2 e B) ha già contattato la dirigenza di Tortona per verificare la disponibilità e, a breve, ci sarà una telefonata tra Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e Beniamino Gavio, patron dei bianconeri.

I posti nella massima serie, attualmente con 17 formazioni, sarebbero 3, anche 4. Nel gruppo delle candidate c'è anche Bertram (con Torino, Verona, Udine, Ravenna e Forlì). "Non è un mistero che, da qualche anno, si stia pensando a come salire di categoria. Vediamo quali saranno le evoluzioni", dichiara l'amministratore delegato Marco Picchi in una intervista sul 'Piccolo' oggi in edicola, in cui conferma l'interesse. Nel consiglio di amministrazione del sodalizio tortonese, convocato per domani, questo sarà uno degli argomenti, insieme al palasport e al budget per la prossima stagione.

Oggi, invece, il Derthona fa un salto all'indietro di due anni, al 4 marzo 2018, data del trionfo in Coppa Italia di A2. Alle 18, sulla pagina facebook del club, si potrà rivivere la finale con Ravenna (89-57), con l'intervento di alcuni protagonisti di quella giornata speciale: Marco Picchi, Lorenzo Pansa capoallenatore di quella squadra e il vice, Edoardo Casalone. A condurre l'evento Massimo Mattacheo, responsabile della comunicazione. Per i tifosi la possibilità di interagire, sia in diretta, sia inviando, prima, le domande sui canali social e sulla mail ufficiostampa@derthonabasket.it. "Una occasione per emozionarci di nuovo tutti insieme", sottolinea la società.