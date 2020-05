'Ci vediamo al campo': oggi alle 18 la diretta con Civeriati e Sacco

ALESSANDRIA - Luca Sacco, direttore sportivo di Hsl Derthona, e Stefano Civeriati, allenatore tra i più noti in provincia, che vanta un prestigioso passato da calciatore, sono gli ospiti della quarta puntata di 'Ci vediamo al campo'. Oggi alle 18, in diretta streaming sulle pagine facebook del Gruppo Soged, si rinnova l'appuntamento con la rubrica dedicata al mondo del calcio dilettantistico, condotta da Paolo Livraghi. Il Derthona come filo conduttore della nostra chiacchierata, ma ci sarà ampio spazio per aneddoti, curiosità ed episodi legati al passato. La diretta, una volta terminata, sarà disponibile in podcast su www.ilpiccolo.net e su tutti i siti del network.