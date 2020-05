Al via il sistema eliminacode al Gardella

ALESSANDRIA - Un sistema digitalizzato ed elimina-code per il Poliambulatorio Gardella: a partire da lunedì 25 maggio sarà attivo il sistema Zerocoda che permette di riservare in anticipo il proprio prelievo e accedere all’orario giusto, evitando quindi la coda. Utilizzare il servizio di elimina-code è molto semplice e può essere fatto in pochi click: registrarsi al link: https://prenota.zerocoda.it/ oppure tramite app Zerocoda, selezionare il presidio AO Alessandria – Poliambulatorio Gardella e scegliere la data e l’ora dell’appuntamento. Dopo pochi secondi, il paziente riceverà un sms e/o una mail di conferma con il numero della prenotazione. Il paziente dovrà presentarsi munito di questo numero identificativo almeno 5 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. Il servizio può essere effettuato dal paziente stesso oppure da altro utente e per ogni informazione è possibile fare riferimento al sito https://prenota.zerocoda.it/, Rimane invariata la possibilità di effettuare il prelievo e il tampone uretrale senza aver effettuato la prenotazione nei giorni e negli orari previsti dal poliambulatorio. Inoltre, sempre a partire dal 25 maggio il Poliambulatorio Gardella sarà aperto dalle 7:30 alle 13, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

▪ prelievi prioritari e ordinari 7:30 – 12

▪ prelievi e tamponi per donne in gravidanza 7:30 – 11:30

▪ consegna campioni 8 – 11:30

▪ tamponi uretrali nelle giornate di lunedì e giovedì 12 – 13

▪ consegna referti 11 – 13

I pazienti che dovranno effettuare un prelievo dovranno presentarsi a digiuno, ad eccezione di coloro che devono effettuare solo test “emocromocitometrico” per cui il digiuno non è necessario. I prelievi sono effettuati dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12.

Le donne in gravidanza avranno un percorso e una sala d’attesa dedicati. Le prestazioni possono essere effettuate dalle 7:30 alle 11:30. Le curve glicemiche da carico potranno essere effettuate nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

I tamponi uretrali potranno essere effettuati nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 12 alle 13.

I campioni biologici potranno essere consegnati dalle 8 alle 11:30. I tamponi con terreno di trasporto e i campioni per la ricerca del sangue occulto nelle feci potranno essere consegnati anche in tarda mattinata per evitare il maggior afflusso mattutino.

In caso di necessità, la consegna dei referti è effettuata dalle 11 alle 13 ma comunque saranno spediti all’indirizzo fornito dal paziente in sede di accettazione, sia per agevolare i pazienti che per evitare l’affollamento presso il poliambulatorio. Sono stati introdotti due dispositivi pos per potenziare la possibilità di effettuare il pagamento delle prestazioni presso il poliambulatorio; è consigliato quindi di recarsi presso la struttura muniti di carta o bancomat per velocizzare la procedura di accettazione.