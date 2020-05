Riaprono giardini, parchi cintati e la Cittadella

ALESSANDRIA - Saranno riaperti al pubblico da sabato 23 maggio giardini e parchi pubblici cintati e il complesso monumentale della Cittadella. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, d’intesa con l’assessore al Verde Pubblico e Patrimonio Giovanni Barosini, la Giunta e l’Unità Comunale di Crisi Covid-19, ha dato disposizioni affinché venga revocata l’ordinanza attualmente in vigore che a causa delle restrizioni comportate dall’emergenza sanitaria prevedeva il divieto di accesso.

La fruizione dei giardini e parchi pubblici cintati e della Cittadella potrà avvenire entro e non oltre l’orario di chiusura fissato per le 19, così come indicato da una nuova ordinanza che a breve sarà firmata. L’Amministrazione Comunale, con questa scelta, fa affidamento sul forte senso di responsabilità dei cittadini affinché si usino tutte le necessarie attenzioni nei confronti delle misure di sicurezza in vigore quali il distanziamento sociale, l’evitare assembramenti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Relativamente alla manutenzione del verde e agli sfalci dell’erba necessari in questo periodo, se molte delle aree oggetto della decisione sono già state oggetto di intervento, per quelle che ancora lo necessitano, l’Assessorato comunale al Verde pubblico e al Patrimonio provvederà con la massima celerità.