Gaviese prepara il centenario. In Promozione

GAVI -"Stiamo lavorando ad un grande evento per il nostro centenario: siamo nati il 20 luglio 1920 e cento anni dopo siamo orgogliosi di dire che ci siamo ancora e vogliamo recitare un ruolo da protagonisti". Giacomo Lolaico è il presidente della Polisportiva Gaviese. "La festa ci sarà, rispettando tutte le disposizioni sul distanziamento. Lo dobbiamo a chi ha scritto la storia del club, al paese che ha vissuto un anno durissimo, al nostro presidente onorario Lorenzo Traverso, che sarebbe stato in prima fila, a tutti noi".

Sul futuro, Lolaico non ha dubbi. "Saremo al via in Promozione, per un campionato importante: la nostra società può contare sull'impegno, la passione e il contributo di 50 persone, i soci della Polisportiva Gaviese, con le idee chiare". Dopo la separazione da Mauro Guaraldo, il sostituto per la prima squadra non è stato ancora scelto. "Stiamo ragionando sulla struttura di tutto lo staff tecnico. L'altra certezza è la conferma di tutto il gruppo della juniores regionale, 2001 molto validi, che al momento dell'interruzione erano sul podio e che meritano nuove opportunità con la nostra maglia".