La scuola in sciopero. "Al governo chiediamo risorse"

Il mondo della scuola oggi si è fermato per uno sciopero indetto dai sindacati. Docenti e personale Ata chiedono più risorse in vista dell'inizio del prossimo anno: stabilizzazione dei precari (un migliaio in provincia), sicurezza, investimenti sulle strutture e per la formazione. I sindacati hanno portato le loro richieste all'attenzione del Prefetto che ha ricevuto una delegazione in mattinata.