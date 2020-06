Piazza Santa Maria di Castello: confermata la ztl

ALESSANDRIA - Per piazza Santa Maria di Castello, l’Amministrazione Comunale conferma la zona a traffico limitato. Si tratta di una precisazione alla luce di alcune situazioni, evidenziate anche su canali social, in cui, nei giorni scorsi, è emersa la presenza di autovetture sulla piazza in orari e posizionamenti non in linea con il rispetto della norma vigente. Alcuni hanno attribuito il fatto al malfunzionamento del pilot che è stato collocato per regolare l’accesso dei mezzi alla piazza, tranne che per gli aventi diritto autorizzati.

Gli Uffici comunali competenti stanno svolgendo in queste ore le verifiche circa il corretto funzionamento del dispositivo di controllo dell’ingresso alla ztl della piazza, nell’ottica, se il caso, di procedere tempestivamente al ripristino della sua normale funzionalità.

«Confermo il pieno mantenimento della ztl per piazza Santa Maria di Castello — dichiara Davide Buzzi Langhi, vicesindaco e assessore alla Mobilità — e, a fronte di quanto apparso su alcuni canali social locali circa il parcheggio improprio di automezzi su questa piazza, ho provveduto ad attivare subito i nostri Uffici Comunali per le verifiche del caso, anche relative al corretto funzionamento del pilot. In generale, invito e sollecito gli alessandrini a rispettare la segnaletica stradale che abbiamo apposto per la piazza e al corretto uso del dispositivo di controllo dell’ingresso alla ztl della piazza da parte degli aventi diritto autorizzati. Anche in eventuale difetto di funzionamento di questo sistema, infatti, le ragioni che ci hanno portato a confermare la ztl per questa piazza non devono venire meno»