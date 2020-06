Tenta il furto alla Nova Coop, foglio di via per 20enne rumeno

ALESSANDRIA - Sabato scorso il personale della Squadra Volante della Questura di Alessandria è intervenuto presso la Nova Coop di via Sclavo dopo la segnalazione ricevuta ddi un tentativo di furto posto in essere da un cittadino rumeno.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il ventenne Claudiu Mihai Kovacs si aggirasse all’interno del negozio con fare sospetto prima di raggiungere ed oltrepassare furtivamente le casse del negozio. Dato l’atteggiamento ambiguo tenuto dal giovane gli esercenti presenti gli hanno impedito di allontanarsi richiedendo urgentemente l’intervento della Polizia di Stato.

Giunti celermente sul posto, gli operatori hanno perquisito il giovane e rinvenuto merce asportata dagli scaffali e trattenuta per mezzo di una cintura indossata sotto la maglia, appositamente predisposta al fine di occultare quanto sottratto.

Per i fatti di cui sopra Kovacs è stato deferito in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato. Nella circostanza, è stata inoltre emessa la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel Comune di residenza, con espresso divieto di fare ritorno per un anno nel Comune di Alessandria.