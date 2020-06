Alessandria: scontro tra Bovone (Fi) e l'assessore Barosini

ALESSANDRIA - Duro scontro nel corso di una commissione consiliare, in Comune ad Alessandria, tra l'esponente di Forza Italia Mauro Bovone e l'assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini (SiAmo Alessandria): “Non mi si deve togliere il diritto di parlare con dirigenti e funzionari se cerco di fare qualcosa - attacca Bovone - Se a lei ha dato fastidio che io l'abbia fatto per tagliare le erbacce nel parcheggio del cimitero di Mandrogne, c'è qualcosa che non va. O forse bisogna cambiare le competenze, perché allora a me danno fastidio gli interventi che lei fa per aiutare gli amici degli amici degli amici. Non si permetta di dirmi che le passo davanti, mi sono sinceramente rotto. Mi ha fatto perdere tempo tante volte”. “Per me non ci sono problemi - è la risposta dell'assessore - Quello del consigliere Bovone è stato uno sfogo ed è uno sprone a fare sempre di più, e sempre meglio, per migliorare il decoro della città”.

Nel video, postato sui social dal consigliere M5S Michelangelo Serra, anche il commento del portavoce pentastellato: "Giusto per rendervi conto di cosa ci tocca vedere ogni giorno...".