Martedì una diretta per parlare di traffico e Ztl

ALESSANDRIA - L’emergenza coronavirus ha messo in discussione i nostri stili di vita, dimostrando che la visione di mobilità interpretata finora può anche essere ridiscussa. Ed è proprio da questo spunto che partiremo martedì 23 giugno, alle 21, sulle piattaforme digitali ilpiccolo.net e radiogold.it oltre che su tutti i rispettivi canali social, proponendovi un focus video che affronti la questione traffico e vivibilità ad Alessandria. In queste settimane infatti il tema urbano e viabilistico degli spostamenti ha diviso in due gli alessandrini: quelli favorevoli a una città che metta al centro i pedoni e i ciclisti e quanti invece ritengono questa soluzione non applicabile per una realtà come la nostra.

Martedì 23 giugno, dalle 21, Il Piccolo e RadioGold porteranno avanti la discussione con tanti ospiti in una diretta video che metterà a confronto idee e soluzioni. L’appuntamento video vedrà la partecipazione del mondo del commercio con il presidente dell’Associazione commercianti del Cristo, Roberto Mutti e i negozianti Stefano Bocchio e Anna De Agostini, insieme all’ex commerciante Simone Lumina. Oltre a loro ci saranno anche l’assessore al Commercio Mattia Roggero, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Michelangelo Serra, l’architetto Luca Zanon e l’esperto di comunicazione Sergio Vazzoler. Ogni contributo però sarà ben accetto visto che ogni cittadino potrà prendere parte alla discussione inviando domande o commentando la diretta.