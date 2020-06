"No ad ampliare la produzione di C6O4": protesta in corso

ALESSANDRIA - La manifestazione contro la richiesta di ampliamento della produzione del C6O4 è in atto in questo momento davanti alla sede della Provincia in via Scassi, dove le parti sono riunite per la Conferenza dei servizi.

Ci sono le 'Mamme no Pfas' arrivate dal Veneto, il Comitato Stop Solvay, Legambiente e molti cittadini, che chiedono di respingere la domanda: "Solvay inquina, il silenzio uccide", "Contro chi inquina è tempo di reagire", "No ampliamento produzione", "A Spinetta +86% malattie neurologiche infantili" sono solo alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti.

In questo momento sta parlando la coordinatrice del gruppo 'Mamme no Pfas', che ha spiegato come recentemente sia stato costituito un altro gruppo, denominato "Mamme da Nord a Sud".