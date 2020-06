C6O4: prosegue la Conferenza dei servizi. Il parere degli enti sarebbe negativo

ALESSANDRIA - La Conferenza dei servizi è ancora in corso, ma le parti si sono spostate perché - terminato il primo step in cui gli enti hanno espresso il loro parere, sembra negativo al momento, per un'eventuale possibilità di ampliamento dell'impianto di produzione del Pfas C6O4 - l'ex assessore all'Ambiente del Comune di Alessandria Claudio Lombardi ha chiesto di poter seguire anche il secondo momento, riservato ai tecnici.

Non volendosi spostare, sono stati le parti a cambiare il luogo della riunione.

Nei video, le interviste al sindaco di Montecastello, Gianluca Penna, e allo stesso Lombardi.