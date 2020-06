Assaggio di playoff, allo stadio

ALESSANDRIA - Lo sfondo è quello più amato, la Gradinata Nord. Anche se la gente non c'è, e non ci sarà neppure nei playoff, quei gradoni, come tutto il Moccagatta, trasmettono passione. Fra una settimana esatta i Grigi potrebbero essere in campo: condizionale ancora d'obbligo, fino a sabato alle 22.30, quando si conoscerà il verdetto della finale di Coppa Italia e il cammino della squadra di Gregucci nei playoff sarà meglio definito.

Oggi pomeriggio allo stadio un po' di lavoro atletico, ma soprattutto esercitazioni tattiche e la partita, aumentando la durata. Domani una seduta e l'attesa per le decisioni del consiglio federale, che inizierà alle 11.30, e fra gli argomenti all'ordine del giorno ha anche "nuovo format del campionato di serie B 2020 - 2021": riforma anticipata?