Fornaro: "Patto nazionale su Sanità e scuola"

ROMA - "Il futuro del Paese deve fondarsi su un nuovo grande patto nazionale su Sanità e scuola": il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, rilancia sulla ripartenza del Paese dopo l'emergenza coronavirus.

Secondo il parlamentare alessandrino, "serve un grande piano di investimenti condivisi sia in termini economici sia nel personale a diversi livelli, nella Sanità e nella scuola come fattore strategico per uno sviluppo compatibile. La dura esperienza della diffusione del Covid 19 ha insegnato, anche a quelli che in questi anni se ne erano colpevolmente dimenticati, il valore del Servizio Sanitario Nazionale e della scuola. La nuova Italia deve ripartire da una Sanità che abbia accanto alla rete ospedaliera una forte medicina territoriale e da una scuola rinnovata e capace di ripartire in sicurezza a settembre".