Incuria e abbandono ai giardini di viale Crispi

CASALE - Attraverso una serie di video pubblicati su Facebook, il musicista Chicco Accornero denuncia lo stato di degrado in cui versano i giardini pubblici situati tra viale Crispi e viale XIII Martiri della Libertà a Casale. Rifiuti abbandonati, danneggiamenti, animali morti, acqua putrida nella fontanella: "Non sono extracomunitari, sono i nostri ragazzi a fare questo" spiega Chicco invocando una sorveglianza capillare per quelli che definisce "giardini splendidi".